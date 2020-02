Mertens, dubbi sul futuro a Napoli. Inter attenta: offerta pronta – TS

Secondo quanto riporta “Tuttosport”, Inter-Napoli di stasera è una sfida particolare per Dries Mertens: il belga potrebbe infatti sfidare il suo futuro, dal momento che proprio i nerazzurri sono pronti a ingaggiarlo in caso di mancato rinnovo con gli azzurri.

FUTURO INCERTO – Non si sciolgono i dubbi sul futuro di Dries Mertens a Napoli. Da una parte l’attaccante belga sembra attratto dall’idea di poter chiudere la sua carriera in azzurro, dall’altro c’è però la voglia di ottenere un ultimo grande contratto e la possibilità di poter vincere qualcosa di importante all’alba dei 33 anni. Dopo il riavvicinamento tra le parti, la situazione del belga negli ultimi mesi non è cambiata. Il giocatore chiede alla società azzurra 7 milioni di euro a stagione, una cifra che però il club non è assolutamente intenzionato ad accordargli.

COLPO A ZERO – Ecco allora che proprio l’Inter monitora con attenzione la situazione del giocatore. Beppe Marotta ha dimostrato negli ultimi anni di essere un grande estimatore dei colpi a zero per rinforzare le proprie squadre e Dries Mertens potrebbe proprio essere in questo senso un colpo utilissimo per l’attacco. La proposta dei nerazzurri sarebbe un biennale da 5 milioni di euro a stagione più bonus, con opzione per il terzo anno. Il suo arrivo andrebbe subito a colmare la lacuna lasciata da Alexis Sanchez che a giugno tornerà al Manchester United (al momento il cileno è infatti in prestito secco) che difficilmente tornerà in nerazzurro, visti i 12 milioni di ingaggio percepiti.