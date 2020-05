Mertens, conseguenze su Cavani e Lautaro Martinez: Inter, le mosse – SM

Condividi questo articolo

Secondo “Sportmediaset”, l’acquisto sfumato di Dries Mertens cambia i piani dell’attacco dell’Inter. Antonio Conte chiede attenzione: su Lautaro Martinez i nerazzurri non cederanno e puntano su Edinson Cavani

DOMINO – L’addio all’ipotesi Dries Mertens impone all’Inter di ripensare ai piani per l’attacco. Partendo da Lautaro Martinez, per cui ora le condizioni si alzano in favore dei nerazzurri. Vero, il belga non era l’alternativa al Toro ma ora Antonio Conte chiede attenzione sulle scelte per non rischiare di rimanere con la coperta corta. Edinson Cavani sale nelle valutazioni: da ipotesi a obiettivo sensibile. L’uruguayano vorrebbe un biennale sugli 8 milioni a stagione e si è liberato dalla parola con l’Atletico Madrid. Werner e Giroud sono invece piste fredde.

Fonte: Sportmediaset.