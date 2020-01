Mertens, Chelsea presenta offerta: Napoli riflette! Inter fuori dai giochi?

Mertens è entrato nel mirino dell’Inter, che deve però vedersela con il deciso blitz del Chelsea (vedi articolo). Secondo quanto rivelato da “Gazzetta.it”, i Blues sono pronti a presentare un’offerta al Napoli che metterebbe fuori dai giochi i nerazzurri. Di seguito i dettagli

PRESSING INGLESE – Dries Mertens stuzzica la fantasia dell’Inter, che potrebbe chiudere un signor colpo a parametro zero per giugno. Il Chelsea però è entrato a gamba tesa nella trattativa per averlo già a gennaio: “Il Chelsea potrebbe presentare un’offerta al Napoli nelle prossime ore. Il club londinese è disposto a pagare 5-6 milioni di euro per il cartellino di Dries Mertens, con una condizione decisa: lo vuole adesso e non a giugno. Aurelio De Laurentiis sta riflettendo sulle modalità di quest’operazione, ne ha parlato con Cristiano Giuntoli e a breve darà una risposta. Una decisione verrà presa sta stasera e domani, mentre Giuntoli terrà i contatti con i dirigenti dei Blues“.

