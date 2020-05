Mertens, ce la farà l’Inter a emergere? Spunta l’interesse di un altro club

Mertens fa gola non solo all’Inter ma anche ad Atletico Madrid e Chelsea. Secondo quanto rivelato da voetbalkrant.com, nella corsa al belga si inserisce un altro ricco e importante club europeo. Di seguito tutti i dettagli

GIUNGLA – Dries Mertens ha un contratto in scadenza e un discorso rinnovo con il Napoli che ha fatto registrare una brusca frenata (vedi articolo). L’Inter si è già mossa per il belga e anche Atletico Madrid e Chelsea hanno dimostrato concreto interesse. La corsa a Mertens rischia di diventare una vera e propria giungla, dato che all’Inter e agli altri due club si è aggiunto anche il Paris Saint-Germain. I freschi Campioni di Francia in estate con ogni probabilità perderanno Edinson Cavani, motivo per il quale iniziano a guardarsi intorno. Ce la farà l’Inter a emergere?

Fonte: voetbalkrant.com