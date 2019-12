Mertens e l’addio al Napoli: voci sull’Inter, spunta Ancelotti. Niente BVB

Mertens e un futuro tutto da scrivere. L’attaccante belga è stato accostato all’Inter nelle ultime settimane, in ottica stagione 2020/21, ma occhio alla concorrenza. Il Borussia Dortmund si è mosso, ora tocca ad Ancelotti con il suo Everton, come riporta il “Corriere del Mezzogiorno”

ADDIO E ASSALTO DALL’ESTERO – Più settimane passano, più è complicato pensare a un rinnovo di contratto per Dries Mertens. Gli accostamenti all’Inter non hanno trovato ancora riscontri pratici, ma si alimentano le voci dall’estero. Il Borussia Dortmund si è fatto sotto, ma il calciatore non è convinto dalla destinazione. Occhio al possibile assalto di Ancelotti che vorrebbe riabbracciare Mertens all’Everton.