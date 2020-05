Mertens, accelerata Inter: ecco le cifre dell’offerta! Napoli lontano – CorSera

Condividi questo articolo

Mertens si avvicina sempre di più all’Inter. Arrivano ulteriori conferme su quanto trapelato in mattinata (vedi articolo), questa volta dal “Corriere della Sera” che aggiunge dettagli sulle cifre

COLPO VICINO – Dries Mertens vede l’Inter. La società nerazzurra ha infatti accelerato per assicurarsi il belga a parametro zero, facendo pervenire agli agenti del giocatore una proposta rivelatasi decisiva. L’offerta è di un biennale da cinque milioni di euro a stagione, comprensiva di un bonus alla firma del contratto. Quest’ultima proposta va a pareggiare quella del Napoli, con Gennaro Gattuso che ancora non si rassegna a perdere il numero 14. La scelta del giocatore però è sempre più orientata al nerazzurro, complice anche il lungo corteggiamento di Antonio Conte nei confronti di Mertens. Ecco perché il rinnovo con il Napoli è un’ipotesi definita come remota, con il giocatore a un passo dall’Inter.

Fonte: Corriere della Sera – Monica Scozzafava