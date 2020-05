Mertens a un passo! Inter scatenata: anche Cavani piÃ¹ vicino? – CdS

Mertens a un passo! Inter scatenata: anche Cavani più vicino? – CdS

Inter scatenata sul mercato! Secondo il “Corriere dello Sport” Dries Mertens sarebbe ormai a un passo, mentre si avvicina invece Edinson Cavani. Con Lautaro Martinez destinato al Barcellona.

INTER SCATENATA – Dries Mertens a un passo dall’Inter, ne è sicuro il Corriere dello Sport. Ci sarebbe stato addirittura anche uno scambio di documenti con l’entourage del giocatore: “Gli ultimi nodi da sciogliere riguarderebbero il premio alla firma, visto che arriverebbe in scadenza di contratto, e i bonus da aggiungere alla quota fissa dell’ingaggio, vicina ai 5 milioni di euro. Napoli e, soprattutto, Chelsea non sono ancora completamente tagliati fuori, ma quasi”. Un colpo questo, che sostituirà quasi certamente Alexis Sanchcez, in attesa di capire il futuro di Lautaro Martinez. Altro nome riguarda Edinson Cavani (in scadenza con il Paris Saint-Germain, che secondo il quotidiano romano Antonio Conte chiede per completare il suo reparto offensivo da ben quattro punte di alto livello con Lautaro Martinez vicino al Barcellon, e Sebastiano Esposito a farsi le ossa altrove (in prestito). Piace anche Moussa Dembélé ma il Lione chiede cifre altissime.