Meret non gioca, futuro al Napoli a rischio? Spunta l’Inter! Handanovic…

Condividi questo articolo

Meret non sta vivendo la stagione che si aspettava con la maglia del Napoli. Il portiere ha perso il posto in favore di Ospina e ora potrebbero cambiare le prospettive per il suo futuro. L’Inter attende sullo sfondo e cerca il successore di Handanovic, come riporta “Calciomercato.com”

UN PORTIERE IN BILICO – Il talento di Alex Meret ha impressionato molti nelle ultime stagioni. Il portiere, però, nella gestione Gattuso, sembra aver perso definitivamente il posto in favore di Ospina. Il tecnico preferisce il colombiano per l’impostazione e il gioco coi piedi, ma i partenopei non hanno intenzione di svalutare un loro patrimonio. E’ stata, infatti, avanzata una prima proposta di prolungamento per due stagione, ma la replica è stata fredda. In questo scenario, diverse pretendenti sono pronte a farsi avanti. Tra queste l’Inter potrebbe essere una delle favorite: i nerazzurri sono a caccia di un colpo per il post-Handanovic.