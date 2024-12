Meret nel mirino dell’Inter: il portiere del Napoli va in scadenza

L’Inter guarda in casa Napoli per rinforzarsi in porta. Il nome di Alex Meret è il primo sulla lista: il portiere azzurro è in scadenza di contratto con il club di Aurelio De Laurentis.

PENSIERO – Con Yann Sommer che probabilmente si avvia all’ultima stagione in Serie A con l’Inter, i nerazzurri nonostante siano riusciti a coprirsi le spalle con Josep Martinez tastano ancora il mercato dei portieri. Il primo nome sulla lista è quello di Alex Meret. Il portiere del Napoli, in scadenza nel giugno del 2025, sta trattando con il club un rinnovo biennale senza però trovare la stretta finale. Manca la firma al rinnovo ed è qui che l’Inter si inserisce per provare a portare l’ex Udinese a Milano.

Inter, c’è Meret nel mirino. Febbraio il mese clou

LAVORO – Dopo aver strappato al Napoli anche Piotr Zielisnki, l’Inter adesso vuole fare il colpaccio e portare il portiere della Nazionale italiana nella sponda nerazzurra del Naviglio. Lo stesso procuratore, nelle scorse settimane, aveva lasciato la porta aperta in visto di un addio spiegando che la trattativa per il rinnovo del contratto a Napoli è partita, ma non si riesce a trovare un accordo. L’Inter comunque resta vigile e magari già dal prossimo febbraio proverà l’affondo finale con Pastorello per proporgli il progetto interista.