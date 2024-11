Meret-Inter, così il suo agente Pastorello: «Tira e molla! Priorità»

L’agente di Alex Meret, Federico Pastorello, si è pronunciato sul futuro del suo assistito, smentendo che siano in corso contatti con l’Inter per un suo potenziale passaggio a Milano.

LA SMENTITA – Federico Pastorello ha rilasciato un’intervista a Calciomercato.com nella quale si è espresso anche sulla situazione di mercato del suo assistito Alex Meret, accostato anche all’Inter in questi mesi. L’agente sportivo ha smentito in maniera categorica l’idea che ci siano stati contatti con la dirigenza nerazzurra, o di altre squadre, per l’approdo del suo assistito in un’altra piazza. In tal senso, la priorità di Meret sarebbe chiara: «Ora c’è il classico ‘tira e molla’ tra le parti, ma io rimango del tutto ottimista. Posso anche dire tranquillamente che tutte le voci che ci sono non rappresentano assolutamente la realtà. La priorità è assolutamente quella del rinnovo col Napoli».

Meret-Inter, ad oggi smentite da Pastorello: verità?

SITUAZIONE – Pastorello ha voluto categoricamente smentire le voci di un possibile interesse dell’Inter nei confronti di Alex Meret. Il portiere non ha ancora rinnovato il contratto con il Napoli e a fine anno, se non si arrivasse ad un accordo tra le parti, potrebbe lasciare a parametro zero. L’Inter, con Beppe Marotta in primis, è sempre ben attenta a raccogliere questo tipo di occasioni. Meglio non escludere nulla.