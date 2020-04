Meret idea Inter per il dopo Handanovic: portiere del Napoli a un bivio

Alex Meret sarebbe il nuovo obiettivo dell’Inter per sostituire Samir Handanovic: anche il portiere del Napoli sarebbe quindi tra i candidati

SITUAZIONE – Secondo quanto riportato dalla “Gazzetta dello Sport”, anche l’Inter starebbe pensando ad Alex Meret per difendere i propri pali sostituendo poi Samir Handanovic. Non ci sarebbe dunque solo il Milan in corsa per il portiere del Napoli. Quest’ultimo, dal canto suo, si troverebbe di fronte a un bivio. Il portiere azzurro dovrebbe scegliere se restare all’ombra del Vesuvio, con il rischio di perdere la maglia da titolare, o cedere alle lusinghe di una delle pretendenti.