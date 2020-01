Meret, battaglia Inter e Juventus: la posizione del Napoli – Mattino

Condividi questo articolo

Il portiere del Napoli, Alex Meret, sarà stasera avversario dell’Inter, ma in futuro potrebbe essere un giocatore nerazzurro oppure della Juventus

DECISIONE – Secondo quanto riportato dal “Mattino”, il portiere del Napoli, Alex Meret, sarebbe nel mirino di Inter e Juventus. La società nerazzurra e quella bianconera, così come diversi club di Premier League, avrebbero messo nel mirino l’estremo difensore della squadra partenopea. Questi assalti però, almeno per il momento, sarebbero destinati ad andare a vuoto in quanto il presidente della compagine azzurra, Aurelio De Laurentiis, avrebbe messo ben in chiaro all’agente del calciatore la volontà di non cedere il suo giovane talento.