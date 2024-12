Meret si avvicina al rinnovo con il Napoli! Inter ha altri piani – Sky

Alex Meret è ora più vicino al rinnovo con il Napoli: l’Inter, a cui il giocatore era stato accostato nelle scorse settimane, ha un’altra strategia per il futuro.

LA NOTIZIA – Come riportato da Sky Sport, il portiere del Napoli Alex Meret potrebbe rinnovare a breve con la società partenopea. L’incontro svoltosi tra il DS degli azzurri Giovanni Manna e il procuratore del calciatore Federico Pastorello è stato funzionale ad avvicinare le parti per evitare che l’ex Udinese vada in scadenza. Il contratto del portiere dovrebbe essere esteso dal 2025 al 2027 o 2028. L’Inter, di cui si era parlato in ottica Meret, continuerà quindi ad affidarsi a Yann Sommer e Josep Martinez. Nella consapevolezza che siano altri i reparti su cui intervenire in estate. Soprattutto in difesa, dove l’esigenza di acquistare un centrale futuribile è sempre più evidente.