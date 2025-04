Mercato Inter, in uscita ce ne sono 5! E occhio pure a Bisseck – CdS

Se il mercato dell’Inter in entrata sarà ben corposo, nemmeno quello in uscita sarà da meno. In cinque dovrebbe salutare la Beneamata e occhio anche al tedesco Bisseck.

IN USCITA – In estate l’Inter dovrebbe rivoluzionare il suo organico per mettere a disposizione di mister Simone Inzaghi una rosa più fresca (per quanto riguarda la carta d’identità) e qualitativamente migliore. In cinque potrebbero salutare la causa interista. In primis i due attaccanti di scorta Marko Arnautovic e Joaquin Correa. Entrambi hanno contratto in scadenza e una volta terminata questa stagione infinita saluteranno Appiano Gentile. Destino segnato anche per Mehdi Taremi, che in questa stagione ha segnato appena tre gol tra tutte le competizioni. A fortissimo rischio sono anche Davide Frattesi e Kristjan Asllani, che potrebbero essere silurati ma non ovviamente per questioni anagrafiche. Il primo già a gennaio aveva chiesto la cessione per giocare di più, il secondo invece ha deluso.

Tra i nomi in uscita nel mercato dell’Inter occhio anche a Bisseck

VALUTAZIONE ECONOMICA – Attenzione però anche ad un sesto eventuale nome in uscita, ossia quello di Yann Aurel Bisseck. Qui, riferisce il Corriere dello Sport, però, non si tratterebbe di una valutazione tecnica, ma economica. Se, come trapelato, dalla Premier League dovesse arrivare un’offerta impossibile da rifiutare.

Fonte: Corriere dello Sport – Pietro Guadagno