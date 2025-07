Mercato Inter in uscita: novità su Buchanan e i fratelli Carboni – Sky

L’Inter lavora al mercato in uscita, con tre nomi apprezzati tra Italia e Spagna. Tajon Buchanan e i fratelli Carboni prossimi ormai a lasciare il club.

IN USCITA – Se per i fratelli Carboni è ormai tutto completato, per Buchanan bisogna ancora aspettare qualche settimana. Valentin infatti viaggia verso il Genoa e anticiperà il rientro dalle vacanze per raggiungere anticipatamente il ritiro di Moena dove risiede, tuttora, la squadra di Patrick Vieira. A proposito di Vieira, di recente il tecnico francese ha proprio parlato del classe 2005 e ha risposto alle voci di un interesse dell’Inter nei suoi confronti ad inizio giugno (vedi articolo). Quanto a Franco Carboni, il fratello più grande di Valentin, oggi farà le visite mediche con l’Empoli e presto diventerà ufficialmente un nuovo giocatore del club toscano, militante in Serie B.

Mercato Inter in uscita: oltre ai fratelli Carboni, occhio alla cessione di Buchanan

RITORNO – Quanto a Buchanan, oltre all’interesse del Sassuolo, riferisce Alessandro Sugoni di Sky Sport 24, c’è da registrare il ritorno di fiamma del Villarreal. Il canadese ha già giocato in prestito nella passata stagione in Liga e adesso il Sottomarino Giallo sta pensando di riprenderlo. L’Inter, dal canto suo, non accetterebbe più la formula del prestito, bensì una cessione a titolo definitivo o comunque una garanzia per poter incassare.