Mercato Inter, tentativo Paz. Per la difesa si guarda una squadra – Sky

Il mercato dell’Inter sarà decisamente caldo in estate, visto che l’intento del club di Viale della Liberazione è quello di ringiovanire la rosa. Paz sogno. In difesa, si guarda un club di Serie A.

MERCATO – Non solo attacco con tre nomi sulla lista, ma l’Inter guarda anche ad altri reparti per rinforzare e ringiovanire la propria rosa. Si parla ovviamente del centrocampo e della difesa. Per quanto riguarda il primo settore, qui ovviamente, riferisce anche Gianluca Di Marzio di Sky Sport 24, il primo nome è quello di Nico Paz. Dopo aver acquistato Petar Sucic, che si aggregherà alla squadra per il Mondiale per Club, i nerazzurri faranno anche un tentativo per il talento argentino del Como, ma di proprietà del Real Madrid. Sarà complicato, ma la società interista ci proverà. Per la difesa invece si guarda in particolare una squadra: il Bologna.

Il mercato dell’Inter tra Paz e i due difensori del Bologna

PILASTRI – L’Inter per la difesa monitora nello specifico due difensori del Bologna di Vincenzo Italiano: Sam Beukema e Jhon Lucumì. Si tratta di due difensori che stanno facendo veramente bene in Emilia e pilastri della squadra rossoblù, oggi quarta in classifica. Nei prossimi mesi ovviamente se ne riparlerà in maniera più convinta. C’è da ringiovanire un reparto decisamente avanti con l’età.