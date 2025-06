Il mercato dell’Inter ricomincia dall’attacco con questi due nomi – Sky

Il mercato dell’Inter va avanti, dopo gli arrivi ufficiali di Sucic e Luis Henrique. Il compito dei dirigenti sarà quello di rafforzare e ringiovanire il reparto offensivo. Le ultime.

MERCATO INTER, ORA RINFORZARE L’ATTACCO – Definiti e ufficializzati gli arrivi di Petar Sucic e Luis Henrique (pochi minuti fa il comunicato ufficiale del brasiliano), adesso per la dirigenza dell’Inter, che nelle prossime ore annuncerà anche Cristian Chivu come nuovo allenatore, inizierà a lavorare sull’attacco. Via sia Marko Arnautovic che Joaquin Correa, di conseguenza la Beneamata ha bisogno necessariamente almeno di altre due punte. Necessariamente giovani e forti. Alessandro Sugoni, esperto di mercato per Sky Sport, si è appunto focalizzato sul reparto offensivo nerazzurro. I nomi in voga sono due, eccoli: «Il mercato ricomincia dall’attacco: Bonny e Hojlund interessano molto. Sono molto giovani, Bonny lo conosce bene Chivu, l’Inter lo ha messo nel mirino da tempo e magari con Chivu il suo arrivo potrebbe essere facilitato. Ma sono due giocatori fortemente nel mirino del club». Per quanto riguarda l’attaccante del Parma, l’arrivo di Chivu potrebbe spingere il classe 2003 verso l’approdo a Milano. D’altronde, è stato fondamentale per contribuire alla salvezza dei ducali. Il danese è invece in uscita dal Manchester United, che sta cercando un altro attaccante.