Mercato Inter, Raspadori per l’attacco ma pure un altro più ‘fisicato’ – CdS

Sul mercato l’Inter comprerà almeno un nuovo attaccante, se non due. Raspadori piace, ma occhio anche ad un altro giocatore con caratteristiche diverse.

RASPADORI PER L’ATTACCO – Tra qualche settimana l’Inter saluterà sia Marko Arnautovic che Joaquin Correa, i quali lasceranno il club a scadenza di contratto. Ecco perché Viale della Liberazione sta già lavorando in questa ottica, per mettere a disposizione di Simone Inzaghi un parco di attaccanti di tutto rispetto. Se il nome nuovo, uscito stamani sul Corriere dello Sport, è quello di Joshua Zirkzee, rimane sempre da monitorare anche Giacomo Raspadori. L’attuale attaccante del Napoli, rivale direttissima per l’Inter allo scudetto, ha caratteristiche che piacciono a dirigenza e allenatore. Ma in questo caso la situazione potrebbe sbloccarsi solamente nel caso in cui si dovesse prendere in considerazione l’ipotesi di una partenza di Davide Frattesi proprio verso il Vesuvio. Ma in Serie A, si guarda anche un attaccante con maggio fisico e struttura: il nome è quello di Bonny.

Raspadori ma non solo: nella lista del mercato Inter pure Bonny

FISICATO – Bonny è nella lista di mercato dell’Inter. Secondo quanto riferito sempre dal Corriere, il centravanti dei ducali, che domenica proverà a fare un mezzo regalo ai nerazzurri (c’è Parma-Napoli), potrebbe essere una soluzione come quarto attaccante. Il francese classe 2003 ha finora realizzato sei gol e tre assist in trentasei partite complessive tra campionato e Coppa Italia.

Fonte: Corriere dello Sport – Pietro Guadagno