Mercato Inter, prima di pensare ai big ci sono altri nomi da sfoltire

L’Inter deve ottimizzare il proprio bilancio, e sarà necessario fare ricorso al mercato in uscita. A partire innanzitutto da nomi già noti.

CASSE DA RISANARE – L’Inter dovrà sistemare diverse cose nel proprio bilancio, nelle prossime settimane. E una grande, grandissima mano, arriverà dal mercato estivo, ormai vicino alla partenza. Gli esperti di mercato si stanno già litigando i nomi dei big nerazzurri che saranno costretti alla cessione per risanare le casse del club. Ma spesso i conti si fanno senza l’oste, perché per arrivare a una cessione serve un’offerta concreta (vedi focus). E in casa Inter ci sono diversi nomi pronti alla partenza, prima dei big.

ESUBERI – Una grande iniezioni di liquidità, o quantomeno di salute finanziaria, potrà arrivare dalla cessione degli esuberi. Su tutti Dalbert, Radja Nainggolan e Joao Mario (vedi articolo). I tre giocatori sono fuori da tempo dal progetto Inter, e difficilmente ci rientreranno, anche dopo l’addio di Antonio Conte. Tra tutti e tre l’Inter può arrivare a guadagnare dai 25 ai 30 milioni, senza considerare il risparmio in termini di ingaggio. A questi si potrebbe poi aggiungere Valentino Lazaro, oltre alla scadenza dei contratti di Ashley Young, Andrea Ranocchia, Aleksandar Kolarov e Danilo D’Ambrosio.

PEZZI FORTI – E prima di arrivare a intaccare l’undici titolare è utile monitorare anche le situazioni dei due cileni, Arturo Vidal e Alexis Sanchez. In due guadagnano 14 milioni netti l’anno, ma considerando età (34 e 33 anni) e propensione agli infortuni, è lecito vedere i loro nomi tra i più indicati come primi partenti. Arrivati entrambi a parametro zero, realizzare una plusvalenza sarebbe cosa semplicissima per i nerazzurri. Che solo dopo questi “tagli” potrà pensare a cedere altri nomi.