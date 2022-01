Mercato Inter, occhio anche al presente: impennata Bensebaini – TS

Un occhio al mercato di giugno, ma soprattutto anche a quello di gennaio. Come sottolineato questa mattina da TuttoSport, è di estrema attualità la ricerca di un vice Perisic per la fascia sinistra. Salgono le quotazioni per il nome di Bensebaini.

VICE PERISIC – Mentre quella legata al centrale è un’operazione in prospettiva per l’estate, di estrema attualità è invece la ricerca di un vice Perisic da mettere subito a disposizione di Simone Inzaghi. Ricordiamo che l’entrata di un giocatore in quel ruolo, però, dovrà prima essere bilanciata dalla cessione di un giocatore, il più indiziato al momento è sempre Aleksandar Kolarov. Secondo quanto riportato nelle ultime ore, il nome di Ramy Bensebaini è sempre più in cima alla lista dei dirigenti dell’Inter, che lavorano per un prestito con diritto di riscatto da parte del Borussia Monchengladbach e che, in ogni caso, resterà un obiettivo anche per l’estate. Più difficile, invece, spuntare una formula vantaggiosa con l’Eintracht per quanto riguarda Filip Kostic. Mentre per Lucas Digne continuano a non registrarsi aperture da parte dell’Everton.

Fonte: TuttoSport