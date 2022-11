Mercato Inter, occhi puntati su un difensore argentino che milita in Francia

L’Inter è pronta a scendere in campo contro l’Atalanta, nell’ultimo match prima della sosta mondiale. Una sosta che potrebbe permettere ai tanti nerazzurri che non andranno in Quatar di tirare il fiato e ripartire più motivati nel 2023. La società è però anche già concentrata sul prossimo calciomercato, dove si punta a rinforzare il reparto difensivo.

UN DIFENSORE PROMETTENTE − Che l’Inter sia alla ricerca di un difensore non è certo una novità, soprattutto visti i tanti gol subiti nella prima parte di stagione. La notizia di oggi è che i nerazzurri avrebbero messo gli occhi su un giovane difensore argentino che milita in Francia. Secondo quanto riportato infatti dai colleghi argentini di TNT SPORTS, gli uomini di mercato dell’Inter sarebbero interessati a Facundo Medina del Lens. Il giovane ventitreenne argentino sta ben figurando con il club transalpino, che al momento occupa la seconda posizione in Ligue1. Inoltre in questa stagione il calciatore ha segnato anche un gol e fornito un assist in 13 presenze. Numeri questi che fanno molto piacere ai dirigenti nerazzurri che sperano di poter regalare questo importante rinforzo a Inzaghi.