Mercato Inter da ‘Generazione Z’: nel mirino Leoni, Bonny e Zirkzee – CdS

Il mercato dell’Inter si concentrerà sulla “Generazione Z”, ossia sui giocatori nati dal 2000 in avanti. Il punto del Corriere dello Sport su Leoni, Bonny e Zirkzee.

RINGIOVANIRE – Giovani, forti e con margini di crescita: in questo modo l’Inter tenterà il suo restyling per rimanere iper competitiva su tutti i fronti. Il mercato estivo della società nerazzurra, infatti, avrà un diktat ben preciso: concentrarsi sull’acquisto di giocatori nati dal 2000 in avanti. Quindi, sulla cosiddetta “Generazione Z”. L’obiettivo è quello di ringiovanire e dare freschezza ad una rosa che ha l’età media più alta dell’intera Champions League. Bisognerà prendere almeno un difensore centrale e due attaccanti, visto che i vari Mehdi Taremi, Marko Arnautovic e Joaquin Correa hanno ampiamente deluso le aspettative. Peraltro, gli ultimi due partiranno sicuramente. Il Corriere dello Sport fa il punto su Giovanni Leoni, Ange Bonny e Joshua Zirkzee.

Il punto su Leoni, Bonny e Zirkzee: nomi per il mercato dell’Inter

IL PUNTO – In difesa, appunto, piace Leoni. L’Inter aveva già cercato il ragazzo del 2006 la scorsa estate, quando questi militava nella Sampdoria. Dopo un anno di Parma è ulteriormente migliorato. Inoltre, l’arrivo di Cristian Chivu gli ha dato maggior spazio. Restano in corsa comunque anche i vari De Winter, Beukema e Lucumì. In avanti, l’Inter prenderà due attaccanti: Zirkzee come terzo alle spalle di Marcus Thuram e Lautaro Martinez e Bonny come quarto.

Fonte: Corriere dello Sport – Pietro Guadagno