Mercato Inter, l’incastro giusto per l’attacco: volontà Inzaghi – TS

L’Inter sul mercato finora si è dedicata quasi esclusivamente al secondo portiere, con Martinez del Genoa che sta scavalcando gli altri. Ma non c’è solo questo filone: Tuttosport si sposta pure sull’attacco, anche su richiesta di Inzaghi.

LA SITUAZIONE – Lautaro Martinez sta rinnovando, Marcus Thuram è in Germania per gli Europei, Marko Arnautovic non vuole andarsene e Alexis Sanchez è in scadenza (e convocato in Copa América). Questa la situazione dei quattro attaccanti dell’Inter della scorsa stagione, con il mercato che ha già portato Mehdi Taremi a parametro zero. C’è poi un sesto giocatore da tenere in considerazione, Joaquin Correa, visto che il Marsiglia non lo riscatterà dopo una stagione da incubo. Questo però non esclude qualche nuovo acquisto da qui al 30 agosto: c’è un incastro che si può sfruttare, anche per seguire quanto chiede Simone Inzaghi.

Inter, quale mercato in attacco? La volontà di Inzaghi

I MOVIMENTI – Dopo Josep Martinez, col Genoa l’Inter può intavolare una trattativa per Albert Gudmundsson. Tuttosport lo ritiene l’obiettivo principale per l’attacco, con anche qui una contropartita gradita ai rossoblù: Martin Satriano, di rientro dal prestito al Brest in Ligue 1 che ha portato a una storica qualificazione in Champions League. Per far entrare Gudmundsson, però, servirà la cessione di Arnautovic che come detto non vuole andare via. Ma da qui alla fine del mercato l’Inter spera di sistemare tutto, anche perché Inzaghi ha espresso il gradimento a un attacco con cinque giocatori rispetto ai quattro avuti nella stagione appena conclusa.

