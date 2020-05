Mercato Inter: in attacco un bocciato e diverse alternative – SM

L’Inter sta pianificando il suo mercato per la prossima stagione valutando anche delle alternative in attacco in caso di cessione di Lautaro Martinez. Un nome diffuso nei giornali in questi giorni sembra sia stato bocciato, restano però vive diverse alternative

Secondo “Sport Mediaset” l’Inter, in attesa di ricominciare la stagione attualmente ferma a causa dell’emergenza Coronavirus, pianifica comunque il mercato per la prossima stagione. Occhi anche sull’attacco in caso di partenza di Lautaro Martinez, sempre corteggiato dal Barcellona. Il nome di Aumbameyang, circolato in questi ultimi giorni, sarebbe stato bocciato dalla dirigenza nerazzurra che starebbe però valutando altri nomi. Timo Werner è il favorito, anche se la concorrenza di Bayern Monaco e Liverpool è molto forte. Cavani è una possible alternativa last minute e Mertens, sempre in dubbio se rinnovare col Napoli, resta sullo sfondo.