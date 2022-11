Gagliardini in scadenza e può lasciare l’Inter: già diversi club interessati – TS

Il contratto di Gagliardini con l’Inter scadrà il 30 giugno 2023. Sul calciatore iniziano già a circolare molte voci di mercato che lo vorrebbero lontano da Milano al termine di questa stagione. Come riportato da Tuttosport, ci sono almeno due club di Serie A e uno nella Liga interessati al suo cartellino.

MOLTO INTERESSE − Roberto Gagliardini e l’Inter sembrano destinati a doversi separare al termine di questa stagione. Il contratto del centrocampista terminerà a giugno del 2023 e con ogni probabilità non verrà rinnovato. Come riportato da Tuttosport, il calciatore non ha però intenzione di essere ceduto almeno fino al termine del campionato, quindi nulla per gennaio. Su di lui, come si legge, iniziano già a circolare alcuni nomi di squadre di Serie A come Monza e Cremonese. Inoltre ci sarebbe l’interesse anche di un club della Liga, ovvero il Siviglia. Quest’ultima potrebbe essere per blasone e ambizioni di vittoria, la più appetibile per Gagliardini.

Fonte: Tuttosport – F.M.