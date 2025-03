Mercato Inter, c’è anche chi va: tre addii sicuri e uno rischia – CdS

Il mercato dell’Inter, in estate, non sarà caldo solamente per quanto riguarda gli ingressi, ma anche per le uscite. Tre sono pronti a lasciare e un quarto rimane in bilico.

USCITE – In estate, si parlerà tanto del mercato dell’Inter. La società nerazzurra, come ha fatto anche sapere il presidente Beppe Marotta alcune settimane fa, farà degli investimenti per rimodernare un po’ la sua rosa. In entrata, si punta ad abbassare l’età media con profili comunque già pronti per il grande salto (Paz e non solo). Ma oltre agli ingressi, ci saranno anche giocatori in uscita. Ovvero pedine ormai in dirittura d’arrivo all’Inter e altre che hanno deciso di non sposare più il progetto. Come riferisce il Corriere dello Sport, ci saranno tre addii certi: quelli di Joaquin Correa, Marko Arnautovic – entrambi in scadenza di contratto il 30 giugno – e Davide Frattesi. Quest’ultimo, che ha manifestato il proprio malumore già a gennaio, è destinato a lasciare Milano. Ma in bilico ci sarebbe anche un altro nome.

Mercato Inter: anche Taremi potrebbe uscire. Riflessioni

DUBBIO – Il nome in bilico è quello di Mehdi Taremi. L’attaccante iraniano, arrivato in estate a parametro zero dal Porto, non ha ancora convinto la dirigenza. In 33 partite stagionali, ha segnato solamente tre gol e fornito sei assist. Nell’ultima uscita in Champions League, ha avuto comunque il merito di guadagnarsi il calcio di rigore del 2-1. Insomma, dovrà guadagnarsi la pagnotta durante questi due intensi mesi per ottenere la fiducia anche il prossimo anno.

