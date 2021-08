Mbappé, Il PSG non molla. Inter-Real Madrid senza il francese

Mbappé dovrebbe rimanere al PSG. I francesi hanno rifiutato l’offerta monstre del Real Madrid e con molta probabilità l’operazione non avrà una fumata bianca. L’Inter può sorridere

RIFIUTO − Kylian Mbappé, a meno di clamorosi scenari, rimarrà al Paris Saint-Germain. Il fuoriclasse francese è da tempo corteggiato dal Real Madrid, il quale ha avanzato al club parigino una proposta di 170 milioni di euro + 10 di bonus. Come riporta, però, il quotidiano spagnolo Marca il Psg non ha accettato l’offerta e al momento le due squadre non intendono proseguire nell’operazione. Inoltre, il giocatore − doppietta ieri sera in Reims-Psg − sembra essere tranquillo nel raggiungere il Real Madrid il prossimo anno. Dunque, a meno di scenari incredibili, l’Inter non si troverà di fronte il campione nelle due sfide di Champions League contro le Merengues.

Fonte: Marca − Pablo Polo