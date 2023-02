Mazraoui-Inter? Un altro in cima sulla fascia destra. E problema di salute

Negli ultimi giorni si è di nuovo parlato di Mazraoui in orbita Inter (vedi articolo). Il laterale marocchino del Bayern Monaco è però alle prese con problemi di salute e Pedullà, sul suo sito, parla di un altro nome nel caso in cui Dumfries dovesse partire.

IL DUBBIO – Noussair Mazraoui in questo momento non è a disposizione del Bayern Monaco, ma non per infortunio. Un’infiammazione al pericardio, a seguito di positività al COVID-19, lo ha costretto allo stop a inizio 2023 per precauzione. Problemi al cuore che ne condizioneranno inevitabilmente la ripresa e la stagione. Si è parlato di opzione Inter per Mazraoui, ma Alfredo Pedullà non sembra d’accordo con queste voci. Anzi: il giornalista afferma come da diversi mesi il marocchino non sia più un nome d’attualità per la dirigenza. Nel caso in cui dovesse andare via Denzel Dumfries il preferito risulta essere Wilfried Singo del Torino, che ha un contratto in scadenza al 30 giugno 2024 e senza rinnovo dovrà andare via in estate. Più lui di Mazraoui per l’Inter, nonostante la concorrenza di club inglesi.

Fonte: alfredopedulla.com