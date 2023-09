Maxime Lopez, ufficiale alla Fiorentina. Niente Inter, anche da rivale!

Ufficiale il trasferimento in prestito di Maxime Lopez alla Fiorentina. Il calciatore del Sassuolo era stato valutato come rinforzo dall’Inter, che proprio domenica affronterà i viola.

NIENTE INTER – Negli ultimi giorni di mercato era stato accostato all’Inter, come idea per il rinforzo a centrocampo, Maxime Lopez. A pochi minuti dalla chiusura della sessione estiva di mercato, fissata per le ore 20.00 di questa sera, il calciatore del Sassuolo è passato in prestito alla Fiorentina. Lo rende ufficiale il club neroverde, attraverso un comunicato ufficiale sul proprio sito. Da probabile nuovo innesto di Simone Inzaghi, dunque, Maxime Lopez diventerà presto un rivale dell’Inter. Non in campo, però. Perché nella prossima sfida della Fiorentina, in programma domenica, proprio contro i nerazzurri, il centrocampista non potrà essere a disposizione di Vincenzo Italiano. Il motivo è la squalifica di due turni, rimediata nella scorsa giornata di campionato, dopo avere ricevuto un rosso diretto in seguito a insulti diretti all’arbitro.