Maxime Lopez verso l’Inter… Ma niente derby! Eventuale debutto slittato

Il nome di Maxime Lopez è sempre più accostato all’Inter come possibile colpo in questi ultimi due giorni di calciomercato. Un suo eventuale debutto con la maglia nerazzurra – in caso di arrivo – slitterebbe però a fine settembre. Ecco perché.

DEBUTTO SLITTATO – Maxime Lopez è il nuovo possibile nome per il centrocampo dell’Inter. Il giocatore del Sassuolo è finito nel mirino degli uomini mercato nerazzurri e le trattative sono in corso proprio in queste ore. Parlando di campo, però, un suo eventuale debutto con la maglia dell’Inter slitterebbe però al 24 settembre. Saltando, di fatto, anche il derby contro il Milan dopo la pausa per le nazionali, sabato 16 settembre. Il motivo è presto spiegato: dopo l’espulsione nella sfida tra Napoli e Sassuolo (2-0 per i partenopei), sono arrivate due giornate di squalifica per il centrocampista. Il che lo porterebbe eventualmente a saltare la gara di domenica contro la Fiorentina e il derby del 16, rinviando così un suo debutto al 24 settembre in occasione della gara contro l’Empoli.