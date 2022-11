Matturro, difensore promosso a pieni voti dall’Inter! Operazione alla Lautaro Martinez – TS

Alan Matturro, centrale difensivo del Defensor Sporting Club è stato promosso a pieni voti dagli osservatori dell’Inter, soprattutto Dario Baccin che lo ha scelto con minuziosità. Secondo Tuttosport, si lavora a un accordo simile a quello che portò Lautaro Martinez in nerazzurro.

PROMOSSO A PIENI VOTI – Parallelamente ai discorsi legati al rinnovo di contratto di Milan Skriniar (vedi QUI), l’Inter è pronta a chiudere con il giovane Alan Matturro, centrale mancino del Defensor Sporting Club. Il diciottenne è stato scelto da Dario Baccin durante il suo blitz in Uruguay. Piero Ausilio, dal canto suo, è pronto a chiudere l’operazione “alla Lautaro”: si lavora a un accordo sulla base di 3 milioni con il 20% sulla rivendita in favore degli uruguaiani. Possibile, inoltre, che l’Inter valuti la possibilità di lasciare in prestito Matturro allo Sporting Club fino al termine della stagione.

Fonte: Tuttosport