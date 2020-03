Matic, sfuma l’affare con l’Inter: la mossa del Manchester United

Nemanja Matic, centrocampista del Manchester United, non sarà un giocatore dell’Inter a parametro zero a partire da luglio

CONTRATTO PROLUNGATO – Nemanja Matic è stato lungo accostato all’Inter nel corso della sessione di calciomercato di gennaio e fino ad ora è stato una possibile occasione a parametro zero a partire da luglio. Adesso però non è più così, secondo Sky Sports. Il Manchester United ha infatti deciso di esercitare l’opzione per il prolungamento di un’ulteriore stagione, previsto nel contratto del 31enne. Il serbo così non è più in scadenza al 30 giugno 2020, ma ha adesso un accordo che lo lega ai Red Devils sino al medesimo giorno del 2021. Da vedere se il club nerazzurro sceglierà di puntare comunque sul classe 1988 trattando con la società inglese o se punterà su altri profili.