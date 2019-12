Matic, non solo l’Inter: anche l’Atletico Madrid lo vuole fortemente

Nemanja Matic potrebbe salutare ben presto il Manchester United, se non a gennaio sicuramente a giugno. L’Inter lo segue già da diverse stagioni, anche perché potrebbe fare a caso di Antonio Conte nel suo 3-5-2 ideale. Il centrocampista serbo però come riportato dal sito “GianlucaDiMarzio.com” è seguito anche dall’Atletico Madrid.

TUTTI SU MATIC – Nemanja Matic, oggi ha speso parole importanti per la Serie A e Antonio Conte (vedi articolo) valuta le offerte ed è pronto a salutare il Manchester United, che ad oggi però non ha aperto alla sua cessione. Su di lui ci sarebbe non solo l’Inter, ma anche l’Atletico Madrid, che vorrebbe regalare una nuova opzione a centrocampo al tecnico Diego Simeone. In caso di mancata cessione a gennaio, il calciatore sarà libero di firmare con qualsiasi squadra già a febbraio svincolandosi così a zero per il mercato estivo. L’Inter monitora la situazione.

Fonte: Gianlucadimarzio.com