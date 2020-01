Matic-Inter, lui rivela: “Opzione United per il rinnovo, ma a gennaio…”

Matic è stato accostato all’Inter in numerose occasioni nelle ultime settimane. Il centrocampista è una delle alternative dei nerazzurri, concentrati sempre sull’obiettivo Arturo Vidal. Il mediano ha parlato del suo futuro al Manchester United e sul mercato ai microfoni del Telegraf

ALTERNATIVA A CENTROCAMPO – Nemanja Matic e un futuro in bilico. Il Manchester United sta utilizzando il centrocampista, ma a gennaio potrebbe essere comunque addio e occhio all’Inter: «Ho un contratto per altri sei mesi, vedremo a gennaio cosa succederà. Rinnovo di contratto o addio? Il Manchester United ha la possibilità di prolungare il mio contratto, ma vedremo se i piani del club coincideranno con i miei. Non potrei dire niente di più perché non lo so nemmeno io».