Matic gioca, quasi assist pazzesco: l’Inter osserva? Manchester United KO

Condividi questo articolo

Matic ha giocato 81 minuti nel KO in trasferta del Manchester United contro l’Arsenal per 2-0. Il centrocampista è andato in difficoltà come tutti i Red Devils contro l’intensità dei Gunners. Qualche fiammata, però, non è mancata al calciatore serbo, accostato all’Inter sul mercato. Ecco gli eventi principali della partita

VITTORIA GUNNERS – Il Manchester United ha dovuto capitolare contro un Arsenal in ripresa nel match valido per la 21esima giornata di Premier League. I padroni di casa sono passati subito in vantaggio grazie a Pepé; poco dopo l’esterno d’attacco (scatenato) salta Nemanja Matic e colpisce il palo. Al 42esimo arriva il raddoppio di Sokratis in mischia. Nella ripresa piccola reazione del Manchester United che va vicino al 2-1 in alcune occasioni. Manca, però, il ritmo e ci si affida alle giocate dei singoli. Tra queste, spicca quella di Matic che protegge alla grande il pallone al limite dell’area, lanciando poi Pereira con un gran filtrante. Il trequartista, però, spreca tirando sull’esterno della rete. Resta il bellissimo assist del serbo che per lunghi tratti è stato anonimo, ma in quest’occasione ha dato prova di grande fisicità e tecnica. E chissà se l’Inter avrà seguito con attenzione la prestazione di Matic..