Matic, che messaggio all’Inter: “Serie A migliore, Conte pazzo per il calcio”

Matic apre clamorosamente all’Inter e a Conte. Il centrocampista serbo del Manchester United, intervistato da Perform Group, ha apertamente elogiato la Serie A e il tecnico nerazzurro, con cui ha lavorato al Chelsea nella stagione 2016-2017. Un segnale per un trasferimento a gennaio?

L’APERTURA – Nemanja Matic è uno dei nomi che l’Inter starebbe valutando per il mercato di gennaio. Il centrocampista serbo, che ha trovato poco spazio al Manchester United in questa stagione, non esclude affatto la possibilità di trasferirsi in Italia a gennaio, viste le ottime parole spese in particolare per il tecnico nerazzurro: «La Premier League è sempre stata interessante per me, ma anche il campionato italiano credo sia una delle migliori leghe, assieme alla Premier League. Direi la Premier League e la Serie A. Antonio Conte devo dire che è pazzo per il calcio. Lui lavora ventiquattro ore al giorno sul calcio, analizza molto bene gli avversari e i suoi giocatori. Tatticamente è uno dei migliori allenatori al mondo, per certo, le sue squadre sono sempre in grado di correre novantacinque minuti allo stesso livello. È un allenatore molto professionale, sicuramente uno dei migliori del mondo. Sono sicuro che farà grandi cose all’Inter, se lo merita».