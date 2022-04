Mata in uscita dallo United, in Inghilterra: Inter interessata ma non unica in Serie A

Mata è finito ai margini del progetto Manchester United. E in un certo senso anche dai radar calcistici. In Inghilterra – precisamente l’emittente ESPN – si parla di Inter sulle tracce dell’esperto centrocampista spagnolo, che valuta di provare una nuova esperienza in Europa. Il possibile colpo a parametro zero può far gol anche ad altri grandi club

VOGLIA DI TOP 5 – A fine stagione Juan Mata lascerà quasi sicuramente l’Inghilterra. Il contratto in scadenza il 30 giugno 2022 con il Manchester United non verrà rinnovato. E il classe ’88 spagnolo si sta già guardando intorno. L’obiettivo è restare in Europa ma in un campionato competitivo. Uno dei Top-5, quindi. A quanto pare, però, il ritorno in Spagna non è la sua prima scelta. Secondo quanto appreso dal collega inglese Rob Dawson – giornalista di ESPN vicino all’ambiente Manchester -, non è da escludere il suo approdo in Italia. E aggiunge che Mata a parametro zero interessa sia all’Inter sia al Milan, ma non solo. Il centrocampista spagnolo preferisce aspettare offerte concrete prima di prendere la decisione finale. In ogni caso, la Serie A è un’opzione credibile per l’ormai 33enne jolly scuola Real Madrid. Anche se in questa ultima stagione in maglia United si sta affermando solo per l’ombra del fuoriclasse che fu… Può davvero essere un’idea concreta per l’Inter?

Fonte: ESPN – Rob Dawson