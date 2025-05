Mastantuono, l’Inter mostra interesse! La preferenza del giocatore

Franco Mastantuono è il crack su cui tutta Europa si vorrebbe muovere nei prossimi mesi. C’è anche l’Inter sul calciatore, il giocatore ha già espresso una preferenza secondo Diario Olè.

CONCORRENZA – Real Madrid, Barcellona, Atlético Madrid, Manchester United, Liverpool, Arsenal, Chelsea, Newcastle, PSG, Olympique Marsiglia, Bayern Monaco, Borussia Dortmund, Bayer Leverkusen, Inter, Juventus, Milan e Wolverhampton: tutti questi sono i club che hanno mostrato interesse o fatto sondaggi per Franco Mastantuono. Il giovane calciatore del River Plate ha attirato insomma l’attenzione di tutta Europa e nei prossimi mesi potrebbe già cambiare squadra. Pochi giorni fa ha incantato il mondo con la punizione segnata contro il Boca Juniors, ora i riflettori sono accesi e non si spegneranno più.

Mastantuono, Spagna o Italia nel futuro?

PREFERENZA – Il Mondiale per Club di giugno sarà un modo per osservarlo da vicino per l’Inter e i club europei. Il giocatore non ha espresso una vera e propria preferenza, sceglierà chi lo vorrà veramente. Ha una clausola rescissoria da 45 milioni di euro, ma penserebbe di trasferirsi in Spagna o in Italia per le minori difficoltà di adattamento. Sarebbe un grandissimo vantaggio da sfruttare per l’Inter, ma bisogna ancora capire se economicamente l’operazione è nelle possibilità della società nerazzurra.