Mastantuono, gioiello seguito dall’Inter! Baccin missione in Argentina – CdS

Dario Baccin, vice direttore sportivo dell’Inter, è in missione in Sudamerica per scovare nuovi talenti che possano arricchire il futuro del club nerazzurro. Secondo quanto riportato dal Corriere dello Sport, tra questi c’è sicuramente il nome del giovanissimo gioiello del River Plate, Franco Mastantuono classe 2007.

SCUOLA ARGENTINA – Una tradizione consolidata quella dell’Inter, che da decenni pesca nel ricco bacino del calcio argentino. Una strategia che ha portato in dote campioni come Javier Zanetti e, più recentemente, Lautaro Martinez, oggi capitano e simbolo della squadra. In questa nuova incursione nel mercato sudamericano, l’attenzione di Dario Baccin sembra focalizzata sul campionato argentino, e in particolare su un giovane talento che sta catturando l’interesse dei maggiori club europei: Franco Mastantuono, trequartista di appena 17 anni del River Plate. Mastantuono si è già guadagnato una reputazione stellare tra gli addetti ai lavori. È un giocatore versatile, che predilige il ruolo di trequartista ma che può anche agire da esterno offensivo. Dotato di grande tecnica, dribbling incisivo e capacità di puntare l’avversario, Mastantuono rappresenta il prototipo del calciatore moderno, in grado di fare la differenza nell’uno contro uno.

Mastantuono piace all’Inter, ma non solo! Obiettivo ambizioso

SFIDA ECONOMICA – Per l’Inter, Mastantuono rappresenta un’opportunità intrigante ma anche una sfida dal punto di vista economico. Il River Plate, infatti, ha fissato una clausola rescissoria di ben 41 milioni di euro, cifra elevata per un talento così giovane. Inoltre, il contratto del giocatore, in scadenza a dicembre 2026, prevede un’opzione di rinnovo automatico per un ulteriore anno, dettaglio che consente al club argentino di mantenere una posizione di forza nelle trattative. Nonostante le difficoltà, l’Inter potrebbe provare a replicare l’operazione Lautaro Martínez, investendo sul potenziale di Mastantuono per assicurarsi un futuro leader in campo. In uno scenario dove i top club europei continuano a monitorarlo, la mossa di Baccin sottolinea la volontà dell’Inter di anticipare la concorrenza.

