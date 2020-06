Massara (Sky): “Lautaro Martinez verso Barcellona? Non scontato. Inter…”

Dario Massara, giornalista e telecronista di “Sky Sport”, negli studi della nota emittente sportiva ha parlato della trattativa tra Lautaro Martinez e il Barcellona e dell’interesse dell’Inter per Sandro Tonali.

CALCIOMERCATO NERAZZURRO – Restano sempre attive le voci di Lautaro Martinez verso il Barcellona. Il club catalano ha scelto lui come futuro attaccante della squadra, ma in casa Inter sono stati chiari: senza il pagamento della clausola, l’argentino non va da nessuna parte. Proprio di questo ha parlato Dario Massara, giornalista e telecronista sportivo, negli studi di “Sky Sport”: «Lautaro Martinez è sulla via di Barcellona, ma non diamo per scontata trattativa. L’Inter è nelle condizioni di non dover trattare perché ha già venduto Icardi. Se il Barcellona lo vuole deve pagare la clausola rescissoria da 111 milioni, ma ha tempo fino al 7 luglio. Dopo potrebbero esserci altri club con i nerazzurri che però alzeranno il prezzo. Per Tonali c’è l’Inter in assoluto in primo piano. Questo mercato si sta rivolgendo soprattutto sui giovani italiani».