Massara: “Nainggolan di ritorno all’Inter? Altra considerazione. Kumbulla…”

Nainggolan è in prestito dall’Inter al Cagliari per tutta la stagione, senza opzioni per il riscatto. Dario Massara, dopo aver parlato di Hakimi (vedi articolo), si esprime anche sul centrocampista belga e su Kumbulla, ormai destinato alla Lazio. Ecco le sue parole ospite di Sky Sport 24.



RITORNO DIFFICILE? – Così Dario Massara sul resto del mercato dell’Inter: «Per quanto riguarda Radja Nainggolan è un giocatore che, al netto degli infortuni, quest’anno al Cagliari ha fatto molto bene. Come caratteristiche probabilmente potrà servire ad Antonio Conte, ma faccio un’altra considerazione: era stata fatta una scelta a monte, quella di non puntare su di lui, e non solo per le caratteristiche tecniche. Se la dirigenza dell’Inter vorrà mantenere questo punto di vista allora conta poco quello che ha fatto quest’anno in campo. Arturo Vidal era molto vicino l’estate scorsa, poi è una pista che si è raffreddata e non è più stata ripresa in mano».

ACCORDO SFUMATO – Se per Nainggolan c’è ancora una minima speranza per Marash Kumbulla forse neanche quella. Massara prosegue: «L’Inter era avanti, poi si è messa un po’ a temporeggiare così come la Juventus. La Lazio è entrata a gamba tesa in scivolata ieri, portando a Roma il presidente e il direttore sportivo del Verona, Maurizio Setti e Tony D’Amico. Hanno intavolato una trattativa, un appuntamento che è stato positivo da entrambe le parti. Non è ancora raggiunto l’accordo: la richiesta del Verona è di trentacinque milioni, fra parte fissa e variabile, l’offerta della Lazio è intorno ai ventisette-ventotto anche con delle contropartite tecniche, che il Verona non vorrebbe. La forbice non è ampia, all’accordo con Kumbulla e la Lazio non manca molto a un milione e mezzo a stagione».