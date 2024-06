Martinez più vicino: il Genoa ruba l’idea all’Inter e trova il sostituto! – Sky

Il Genoa guarda anche a recenti interessi di mercato dell’Inter alla ricerca del sostituto di Josep Martinez. Spunta un nome noto che potrebbe facilitare l’accordo.

SOSTITUTO – Da settimane ormai Inter e Genoa trattano per l’accordo su Josep Martinez. Il portiere ventiseienne spagnolo è il prescelto della dirigenza nerazzurra per il ruolo di vice di Yann Sommer e alla chiusura definitiva della trattativa sembrano mancare solo gli ultimi dettagli. Tra questi certamente il sostituto per i rossoblù, che da tempo sono alla ricerca di un portiere giovane che possa prendere il posto di Martinez. Stando alle ultime notizie il Genoa ha individuato il profilo adatto, proprio rubando una ‘vecchia’ idea di mercato alla stessa Inter.

L’Inter si spiana la strada da sola per Martinez? Il Genoa prende spunto!

IDEA – Il Genoa potrebbe sostituire Martinez fra i pali proprio con un portiere attenzionato recentemente dall’Inter, quando i casting per il ruolo da vice Sommer erano ancora aperti. Si tratta di Dominik Kotarski, portiere ventiquattrenne del PAOK. Notizia particolarmente interessante per l’Inter, che non aspetto altro che accogliere Martinez nella rosa del futuro di Simone Inzaghi. La vicinanza fra il portiere croato Kotarski e il club genoano è un altro step verso la chiusura dell’affare.

Fonte: Sky Sport 24 – Gianluca Di Marzio