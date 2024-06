Martinez, svolta in arrivo? Cambia la formula tra Inter e Genoa − Sky

Dopo qualche giorno di stallo potrebbe sbloccarsi la trattativa tra Josep Martinez e l’Inter. Ma niente più contropartita al Genoa.

SBLOCCO – L’Inter continua la ricerca del suo portiere. Dopo qualche giorno di stallo sulla situazione legata a Josep Martinez, adesso la trattativa tra Inter e Genoa potrebbe nuovamente sbloccarsi. Ma come riferisce Sky Sport, non ci sarà più la contropartita Gaetano Oristanio, ma solamente parte cash. Il portiere spagnolo è stato individuato dal club nerazzurro come nuovo vice Yann Sommer. Nei giorni scorsi l’Inter, anche per evitare beffe, aveva riallacciato i contatti con Villarreal e Athletico Paranaense per Jorgensen e Bento. Ma nei prossimi giorni, dovrebbe finalmente trovarsi una quadra. Probabile incontro per accordarsi.

Martinez-Inter, continua la trattativa: niente più contropartite

OPERAZIONE – A meno di clamorosi scenari, Martinez dovrebbe arrivare a Milano. Col Genoa si tratta adesso per un trasferimento con soldi e senza contropartite. Infatti, Oristanio non è convinto del passaggio al Genoa, visto anche l’interesse del Venezia. La valutazione che fa il Grifone per Martinez è di circa 15 milioni di euro. Nei prossimi giorni dovrebbe esserci un altro incontro tra le parti per trovare la definitiva fumata bianca. C’è un buco da colmare, dopo il mancato riscatto di Emil Audero.