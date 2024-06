Martinez congelato? Da Oristanio e Riso problemi! Inter irritata − CdS

Sembrava tutto fatto per Martinez, invece, ecco la frenata. L’Inter non ha ancora chiuso per il portiere del Genoa e il motivo riguarda Gaetano Oristanio e Beppe Riso, il suo agente.

MOSSA – Josep Martinez all’Inter? C’è ancora da attendere. Infatti nella giornata di giovedì, il DS nerazzurro Piero Ausilio sperava di chiudere definitivamente col Genoa, ma Oristanio e il suo agente Beppe Riso hanno deciso di scombussolare i piani di Viale della Liberazione. Infatti, in sede, probabilmente di comune accordo, oltre all’agente si è presentato anche il DS del Venezia Antonelli. Il motivo? La società lagunare vuole a tutti i costi Oristanio. Può anche prenderlo a titolo definitivo, lasciando la recompra all’Inter. Ausilio non ha gradito questa mossa, vista la trattativa in ballo già da tempo col Genoa per portare Martinez a Milano.

Martinez-Inter, che succede: si cambia col Genoa?

CONTROPARTITA – Ora rimane da capire come può evolversi la situazione tra Inter e Genoa per lo stesso Martinez. I due club avevano raggiunto un accordo di massima sui 13 milioni di euro più il passaggio di Oristanio verso la Liguria. Ma adesso con l’inserimento del Venezia, le carte in tavola potrebbero cambiare. Non è da escludere che si cambi contropartita, passando da Oristanio ad uno tra il giovane attaccante uruguaiano Martin Satriano, che nell’ultima stagione ha raggiunto la qualificazione in Champions League con la maglia del Brest in Francia, o Mattia Zanotti. Quest’ultimo ha vissuto l’ultimo anno in prestito al San Gallo.

Fonte: Corriere dello Sport – Pietro Guadagno