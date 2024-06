Martinez, salta l’affare col Genoa? L’Inter valuta tutte le possibilità – CdS

L’Inter è da tempo alla ricerca di un nuovo secondo portiere da affiancare a Yann Sommer, con l’obiettivo di trovare un giovane talentuoso da subentrare nel ruolo da titolare in futuro. Il primo nome in lista resta sempre quello di Josep Martinez, anche se come ribadito dal Corriere dello Sport, la pista si è un po’ raffreddata. In settimana la dirigenza nerazzurra capirà la possibilità di continuare o spostarsi su altro.

IN STAND-BY – Josep Martinez è uno dei principali obiettivi dell’Inter, ma la trattativa non si presenta priva di ostacoli. Inizialmente si era ipotizzato di includere Gaetano Oristanio come contropartita tecnica per facilitare l’accordo col Genoa, ma questa ipotesi sembra ora essere sfumata. L’Inter dovrà dunque trovare una nuova formula per soddisfare le richieste del club ligure e portare lo spagnolo a Milano. La dirigenza nerazzurra, con Beppe Marotta e Piero Ausilio in prima linea, è determinata a trovare la soluzione ideale per garantire una copertura di qualità tra i pali, assicurandosi al contempo un giovane talento su cui poter contare per gli anni a venire.

Non solo Martinez, altri due obiettivi

ALTERNATIVE – Nel caso in cui l’affare con il Genoa non dovesse andare in porto, la dirigenza nerazzurra ha già pronte delle alternative valide. In particolare, restano aperte le piste che conducono a Bento, giovane portiere brasiliano, e a Filip Jorgensen, promettente 22enne del Villarreal. Bento, attualmente in forza all’Athletico Paranaense, è considerato uno dei prospetti più interessanti del calcio sudamericano. Tuttavia, la trattativa con il club brasiliano potrebbe rivelarsi complessa, vista la crescente attenzione di vari club europei per il giocatore. Un’altra opzione sul tavolo è rappresentata da Filip Jorgensen, che milita nel Villarreal. Il portiere danese ha impressionato per maturità e sicurezza nonostante la giovane età, e potrebbe essere un acquisto strategico per il futuro dell’Inter, anche se di recente ha rinnovato il suo contratto.

Fonte: Corriere dello Sport – Pietro Guadagno