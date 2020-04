Martinez Quarta piace anche per duttilità, Inter in...

Martinez Quarta piace anche per duttilità, Inter in pressing – TS

“Tuttosport” riporta che l’Inter sta pensando di acquistare Martniez Quarta del River Plate. Il giovane sa adattarsi alla difesa a tre.

DUTTILITA’ DIFENSIVA – In Argentina continuano a ribadire come sia forte l’interesse dell’Inter per il difensore classe ’96 Martinez Quarta del River Plate. Il giocatore è seguito da tempo dagli osservatori nerazzurri e recentemente è arrivata anche la promozione di Javier Zanetti. Cresciuto nelle giovanili dei “Millonarios”, Martinez Quarta si è affacciato in prima squadra nel 2016 e da allora ha collezionato più di 100 presenze. Titolare fisso nella squadra di Gallardo, da gennaio ha dimostrato di sapersi adattare a qualunque ruolo della difesa: il River, infatti, nel 2020 ha iniziato a giocare con la difesa a tre e il ragazzo si è disimpegnato sia da centrale, che da marcatore destro o sinistro. Un bagaglio completo.

INTER IN POLE – Su di lui ci sono tanti club europei, per esempio anche il Milan, ma la stampa argentina e ambienti vicini al suo entourage, sottolineano come l’Inter sia la squadra più “calda”. Il difensore ha una clausola di rescissione da 22 milioni con il River Plate, ma già a 15-18 milioni si potrebbe raggiungere un accordo. L’Inter potrebbe avere l’idea di acquistarlo e poi girarlo in prestito per una stagione a un club amico in Italia per valutarne l’inserimento nel nostro campionato di Serie A.