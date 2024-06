Martinez e Okoye più di Bento: l’Inter valuta con attenzione – CdS

In attesa di capire se l’Inter deciderà se riscattare o meno Emil Audero dalla Sampdoria, per non restare a mani vuote l’Inter si sta guardando attorno. Come già ribadito dalla nostra redazione e ribadito questa mattina in edicola dal Corriere dello Sport, Martinez e Okoye sarebbero tra i favoriti per diversi motivi.

AFFARE DIFFICILE – L’Inter è alla ricerca di un nuovo secondo portiere da affiancare a Yann Sommer, con l’obiettivo di trovare un sostituto in grado di prendere il posto da titolare dopo la prossima stagione. Tra i nomi più caldi, come ormai noto da tempo, figura Bento, portiere brasiliano che ha attirato l’attenzione dei dirigenti nerazzurri non solo per le sue qualità tra i pali, ma anche per la sua abilità nel giocare con i piedi, una caratteristica sempre più apprezzata nel calcio moderno. L’Athletico Paranaense gli ha già promesso un trasferimento in Europa, viste le numerose sirene della scorsa estate. L’Inter è interessata, ma non intende superare un investimento di 20 milioni di euro. Tuttavia, la concorrenza di altre big europee potrebbe far lievitare il prezzo, complicando l’operazione.

Martinez e Okoye alla portata dell’Inter

MEGLIO QUEST’ANNO – L’Inter ha l’urgenza di risolvere già quest’anno la questione del secondo portiere entro questa sessione di mercato. Con l’opzione per una terza stagione di Sommer che potrebbe scattare l’estate prossima, è fondamentale trovare un sostituto in grado di garantire continuità e sicurezza tra i pali. Avere un portiere di riserva di qualità permetterebbe ai nerazzurri di affrontare con serenità la transizione quando Sommer, attualmente 35enne, deciderà di lasciare il suo ruolo da titolare.

LIBERTÀ DI MOVIMENTO – Per evitare di restare a mani vuote, l’Inter valuta anche altre possibili opzioni. La prima alternativa porta a Josep Martínez del Genoa. Il portiere spagnolo rappresenta un’opzione valida e i nerazzurri potrebbero pensare a un esborso simile a quello previsto per Bento. Per rendere l’affare più vantaggioso, l’Inter potrebbe includere nella trattativa qualche contropartita. Un’altra opzione è Maduka Okoye dell’Udinese. Il giovane portiere nigeriano ha mostrato grandi potenzialità e potrebbe rappresentare una solida soluzione per il futuro della porta nerazzurra. Chiudere un accordo con un club di Serie A potrebbe facilitare l’operazione, evitando complicazioni burocratiche e logistiche.

Fonte: Corriere dello Sport – Giorgio Coluccia