Martinez nel mirino: Inter e Genoa più vicine! Le cifre in ballo − Sky

L’Inter sembra aver scelto proprio Josep Martinez per il proprio futuro in porta. Col Genoa ancora importanti contatti. C’è una distanza da limare.

PASSI AVANTI – L’Inter e il Genoa lavorano per Martinez. Il portiere spagnolo è l’indiziato numero uno per diventare il nuovo estremo difensore della Beneamata e dunque affiancare Yann Sommer e Raffaele Di Gennaro. Ad oggi Martinez è favorito sia sul brasiliano Bento dell’Athletico Paranaense che di Maduka Okoye dell’Udinese. L’asse Inter-Genoa rimane piuttosto caldo. C’è stato un avvicinamento, riferisce Alessandro Sugoni di Sky Sport, e nei prossimi giorni potrebbe arrivare anche la quadra definitiva. Distanza da limare, con le cifre richieste dal Genoa per lasciare partire il suo numero uno.

Inter e Genoa, una distanza da limare per Martinez

SI LAVORA – Inter e Genoa lavorano sulle cifre. La società ligure chiede 15 milioni di euro per il proprio portiere, mentre la Beneamata offre qualcosa di meno. C’è, dunque, distanza ma non ampissima. Si continua a lavorare. L’Inter vuole subito regalare il vice Sommer a Inzaghi già prima dell’inizio del ritiro estivo. Il club va verso il puntellamento della rosa. Nel pomeriggio incontrerà peraltro Tinti per il rinnovo dello stesso Inzaghi, mentre ieri ha annunciato il prolungamento di Nicolò Barella.