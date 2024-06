Martinez, l’Inter trova la soluzione. La nuova offerta al Genoa

L’Inter sembra stia trovando la soluzione per portare a Milano Josep Martinez. Il Genoa potrebbe essere convinto con la nuova offerta del club nerazzurro.

AGGIORNAMENTI – Negli ultimi giorni sembrava non si riuscisse a trovare l’accordo tra Inter e Genoa per la conclusione della trattativa per Josep Martinez. Il portiere spagnolo veniva valutato almeno 15 milioni di euro, il club nerazzurro aveva deciso di inserire una contropartita. Tra Martin Satriano e Gaetano Oristanio i rosso-blu avevano scelto il secondo, che però preferisce giocare di più e quindi una squadra come il Venezia. Nelle scorse ore la dirigenza meneghina ha trovato finalmente la soluzione che piace a tutti.

Martinez-Inter si fa! La soluzione per la trattativa

OPERAZIONE – Josep Martinez, il portiere del Genoa, adesso è vicinissimo all’Inter secondo Matteo Moretto. Ci sono stati nuovi contatti per sbloccare l’affare, il club di Viale della Liberazione ha cambiato completamente offerta. Non ci sarà nessuna contropartita nella trattativa che porterà lo spagnolo ad Appiano Gentile. L’Inter ha proposto al Genoa 13 milioni di euro più 2 di bonus per soddisfare nella maniera migliore le richieste. Nessuna riapertura perciò sul fronte Bento, che sarà protagonista in Copa America con il suo Brasile. Sono attesi ulteriori aggiornamenti nelle prossime giornate, stavolta non si torna indietro.