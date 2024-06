Martinez-Inter, rettilineo finale! Le tempistiche per chiudere – TS

Martinez si avvicina sempre più a diventare il prossimo secondo portiere dell’Inter, proveniente dal Genoa. Su Tuttosport si segnalano le tempistiche per vedere la chiusura dell’affare.

IN ARRIVO – I dubbi ormai stanno sparendo: Josep Martinez sarà il secondo portiere dell’Inter nella nuova stagione. Lo spagnolo del Genoa diventerà il vice di Yann Sommer, quest’ultimo impegnato stasera nella partita degli Europei contro la Scozia. La trattativa è alle battute finali e, anche se negli ultimi giorni non ha avuto grossi sviluppi, è previsto che si chiuda in tempi abbastanza brevi. Su Tuttosport si segnala quando arriverà il via libera dei rossoblù.

Martinez all’Inter, ecco quando si può chiudere

TEMPISTICHE STABILITE – Negli ultimi giorni non se n’è parlato perché il Genoa stava chiudendo la permanenza di Vitinha, attaccante arrivato a gennaio dal Marsiglia che ora diventa tutto rossoblù. Fra oggi e domani è atteso un nuovo incontro, per limare qualcosa sulla valutazione che è atteso sia fra quindici e sedici milioni. Come contropartita per Martinez, il Genoa ha sempre Gaetano Oristanio come preferenza. Un’alternativa è Martin Satriano, di ritorno dal prestito al Brest, che interesserebbe in caso di partenza di Caleb Ekuban. E non è da escludere che, oltre a Martinez, con l’Inter i rossoblù parlino anche di Albert Gudmundsson.

Fonte: Tuttosport – F.M.